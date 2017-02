Muuseumis antakse ülevaade vastlakommetest

Muuseumi pedagoog Erika Teras tutvustas, et tunnis räägitakse vastlakommetest, toitudest, ennustustest, mängitakse, meisterdatakse ja vaadatakse filmi. "Soovijad peaksid külastuse kokku leppima telefonil 385 7429," lisas Teras.

Eesti rahvakalendris on kirjas, et vastlapäev (lihaheitepäev, pudrupäev Lõuna-Eestis, liupäev Kirde-Eestis) on liikuv tähtpäev, mille kuupäev sõltub ülestõusmispühadest. Vastlapäev on noorkuu teisipäev ja tänavu on see 28. veebruaril. Vastlapäeval on erakordne võimalus endale ise hea aasta tagada.