Avalda arvamust

Neljapäeval tuleval aruteluõhtul arutletakse pikemalt avaliku kirja teemadel.

Viimastel aastatel on sagenenud avaliku kirja formaadi kasutus. Avaliku kirja ajalugu on meil märgiline ja sageli on just kultuuriinimesed need, kes sõna võtavad. Mis hetkest saab avalikke kirju nii palju, et selle formaadi mõju kaob, ja mil määral on tegemist lobistide algatustega?

Oma sõna saab sekka öelda Paide Wabalinna majas neljapäeval kell 18.30.