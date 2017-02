Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Pühapäeval tuli Roosna-Alliku vallas Valasti külas elava pere hoovile nooruke metskits, kes sõbrunes kiiresti pererahva ja nende koeraga ega kippunudki metsa tagasi minema.



* Järvamaa ühistranspordi keskusega tutvumas käinud majandus- ja taristuminister Kadri Simson uskus, et Järvamaa on üks esimesi maakondi, kus järgmisel aastal saab maakonnaliinidel tasuta sõita. Simson selgitas, et kuna Järvamaal on ühistranspordi keskus tegutsenud juba 17 aastat, kuid enamikul maakondadel seisab see töö alles ees, võivad järvalased ka teistest varem tasuta sõitma hakata.



* Reede õhtul kohtus amblalane Maria Karumets Pärnu–Rakvere maanteel auto eest kahel korral läbi jooksnud suure koera moodi loomaga. Esmapilgul koeraks peetud loom oli tegelikult hunt, kes ei peljanud inimesi, vaid jäi seisatunud sõidukit ja inimesi selles põlluserva uudistama



* Laupäeval sai Järva-Jaani järve ääres näha kummalist pilti, kus trikoodes ja supelpükstes inimesed patseerisid mööda randa muretult ringi ega teinud väljagi, et termomeeter näitas kaheksat külmakraadi. Läheneva sõbrapäeva puhul olid talisuplejad ja saunasõbrad tulnud nautima kuuma sauna, karastavat vett ja päikeselist talveilma.



* Kui tuludeklaratsiooni esitav pensionär peab teadma, kui palju ta aasta jooksul teenis, ja välisriigis tööl käiv inimene, kui palju sai tulu, siis alla 651 euro kuus teeninud inimestel tasub tulust teada anda kasvõi ainult seetõttu, et neid ootab madalapalgalise toetus.



* Laupäeval näitas Eesti abi- ja teraapiakoerte ühing Türil nelja koolitatud koera, kes käivad koos peremehega lapsi tegevuste juures abistamas.



* Teadmine, et paaripäevane pakane on möödas ja kevad võib alata ka veebruaris, võtsid jäärajasõitjad nädalavahetusest nii võisteldes kui ka niisama lustiks radu lihvides viimast.