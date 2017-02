Minister: Järvamaa on tasuta ühissõidu puhul eelisseisus

Simson selgitas, et kuna Järvamaal on ühistranspordi keskus tegutsenud juba 17 aastat, kuid enamikul maakondadel seisab see töö alles ees, võivad järvalased ka teistest varem tasuta sõitma hakata. Simson kinnitas, et riigil on järgmise aasta 1. jaanuariks tasuta ühissõidu tarvis raha olemas, nüüd oleneb palju sellest, kuidas kohapeal selleks valmis ollakse. Ta lootis, et kui takistusi ei teki, võivad järvalased tasuta bussisõitu nautida juba natuke rohkem kui kümne kuu pärast. «Sügiseks on see aeg selge,» lisas ta.

Simsoni selgitusel ei tähenda see, et inimene istub lihtsalt bussi, ta peab endiselt bussijuhi käest pileti võtma, aga raha pole tarvis maksta. Reisijate üle tuleb arvestust pidada, et saada teada, millal ja kui palju inimesi bussidega sõidab.

Simson ütles, et peale tasuta sõidu eraldab riik raha ka maakonnaliinide korrastuseks, mis tähendab, et busside sõidugraafik võib tiheneda või mõni liin pikeneda.

Järvamaa ühistranspordi keskuse tegevdirektor Harri Lepamets oli ministriga ühte meelt selles suhtes, et Järvamaal pole tasuta bussisõidule üleminekul suuri takistusi. Sellest hoolimata ei julgenud Lepamets öelda, kas ilma rahakotita on bussi asja järgmise aasta 1. jaanuarist või tuleb mõni kuu veel kukrut kergendada.

Ka Lepamets toonitas, et tasuta bussisõit ei tähenda bussipiletite kadu, sest peab olema ülevaade, kust kuhu reisija sõitis.

Maakonnaliinil müüb pileteid bussjuht, aga Paide–Türi liinil on tööl konduktorid. Lepamets ei osanud veel öelda, kas tasuta bussisõidu ajal jäävad konduktorid alles või paigaldatakse reisijate tuvastid.

Lepa­mets on varem Järva Teatajale selgitanud, et järgmisel aastal kulub maakonnaliinide käigushoidmisele 1,45 miljonit eurot. Lõviosa sellest maksab kinni riik. «Riik rahastab Järvamaa ühistransporti ligi miljoni euroga, piletimüügitulu on 324 000 ja kohalike omavalitsuste osalus 192 000 eurot,» täpsustas ta.

Maakonnas tähendaks tasuta bussisõit Lepametsa ütlust mööda seda, et praegu piletimüügist laekuv tulu tuleks leida riigil.

Tasuta bussisõidust olulisemaks peab Lepamets hoopis teenuste parendamist ja ühenduse sagedust. «Kui bussiühendus paraneks, oleks sellest inimestele palju rohkem kasu,» lisas ta.

Lepamets ütles, et maakonna piires pole bussisõit praegugi ülemäära kallis. «Meie hinnapiir on kolm eurot, kõige odavam pilet maksab 80 senti ja selle eest saab sõita kuni 13 kilomeetrit,» täpsustas ta.