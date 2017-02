Järva Teataja reporteri lugu valiti parimate sekka

Maakonnalehtede olemuse nominendid on Aime Jõgi Tartu Postimehes 19. veebruaril ilmunud looga „Õde Svetlana Gromova: oma elu lõpul on inimene tark ja hea“, Anne Põder Järva Teatajas 26. novembril ilmunud looga „Pilt passis võib olla petlik“ ning Mart Soidro ja Andrus Kivirähk 17. detsembril ilmunud looga „Andrusega Kerstil külas“.

Maakonnalehtede uudise nominendid on Urmas Lauri, Kaire Reiljan ja Andrus Karnau Läänes Elus 4. ja 20. veebruaril ja 2. aprillil ilmunud lugudega „Kirsimäe lihatööstuse naabrite kaevuvesi on reostunud“, „Rannarootsi lihatööstuse biopuhasti jääb jänni“ ja „Rannarootsi lihatööstus peab ehitama reoveepuhasti“; Rannar Raba 26. jaanuaril Sakalas ilmunud looga „Linnavalitsuse liige varjas seost vaidlusaluse elamuarendusega“; Karl Eduard Salumäe Sakalas 30. juunil ilmunud looga „haige psüühikaga mehe pere ei saanud taas kliinikust loodetud abi“, 5. juulil ilmunud looga „Psühhiaatrilist abi vajavate inimeste õiguste eest seisev süsteem võib teisest seisukohast olla totaalne jama“ ja 15. detsembril ilmunud looga „Mida näitavad vägivallajuhtumid, mille keskmes on vaimselt haige inimene?“ ning Tarmo Õuemaa Lääne Elus 20. septembril ilmunud looga „Kuulid vihisevad taluõues“ ja 29. novembril ilmunud looga „Lutaku lasketiir jääb esialgu suletuks“.

Arvamuse nominendid on Margus Haav 28. detsembril Sakalas ilmunud looga „Omasooihara paabulinnu tõejärgne uus ilm“, Erik Kalda 14. aprillil Põhjarannikus ilmunud looga „Riigi väärikuse küsimus“ ja Martin Laine Pärnu Postimehes 15. oktoobril ilmunud looga „Ühe peksja jaht naisi ei päästa“.

Võitjad avalikustatakse 3. märtsil Tallinnas Õpetajate Majas toimuval pressipeol. Iga žanrikategooria parim kirjutis saab 1000 euro (neto) suuruse preemia.

Maakonnalehtede uudise kategoorias kandideeris 31, arvamuses 16 ja olemuses 34 tööd.

Žürii tööd juhtis EALLi tegevjuht Mart Raudsaar. Žüriisse kuulusid Raplamaa Sõnumite peatoimetaja Tõnis Tõnisson, Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liige Ainar Ruussaar, Lääne Elu peatoimetaja ja Pressinõukogu esimees Andrus Karnau ning Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejev.