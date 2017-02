Järva-Jaani Kevadrock ootab bände osalema

Kuigi paar ansamblit väljastpoolt maakonda on juba ürituse vastu huvi tundnud, siis on see siiski mõeldud eelkõige Järvamaa oma bändide jaoks ning kogemuste ammutamiseks. Seega kõik bändid, kes alles teevad oma esimesi samme ning vajavad lavakogemusi või bändid, kelle juured on Järvamaal ning tahavad oma oskusi näidata, andke endast korraldajatele märku. Tipptasemel heliteenindus ning hea publik on garanteeritud. Osalemissoove oodatakse meilile arto@jjaani.ee kuni 1. märtsini ning lisainfoks võib helistada 5257373.