Vao külaselts korraldab 24. veebruaril rahvaralli

Võistluse direktor Peep Kristal ütles, et kolmapäevase seisuga ralli toimub. Registreerimine (kirjas 80 ekipaaži) läheb täna õhtul ka lukku. "Ralli sõidetakse Rakkes vallas. Olime sunnitud võistluse tegema seal, kus on rallikatsete jaoks sobilikke teid," selgitas ta. "Kui oleme korraldanud Koeru talverallit, siis on Järvamaal saadud sõita ka lume- ja jääradadel, aga sel aastal sellist võimalust pole."

Kristal märkis, et veel esmaspäeval oli ralli korraldamine kahtluse all. "Saabas vajus poolest saadik läbi tee, kuid viimaste päevade külm ilm tegi aga teedega imet," ütles ta.

Rahvarallil on kavas 12 kiiruskatset kogupikkusega 40 km. Kogu ralli pikkuseks on ca 175 km. Pealtvaatajatele võiks üheks sobivaimaks vaatlus olla Kamariku karjäär (kiiruskatsed 1 ja 4). Esimene võistlusauto stardib seal kl 10.13.

Võistluse lisakatsed Rakke vallas toimuvad Rakke alevis, Mõisamaa-Tammiku teel, Lahu küla teedel, Piibe küla teedel, Räitsvere-Ao teel ja Kamariku teel ning karjääris. Kõiki katseid läbitakse kaks korda (ennelõunal 1.-3. katseid kaks korda ja peale tunniajast lõunapausi 4.-6. katse kaks korda).

Eelmisel aastal jäi Pandivere talveralli ära. Talv on korraldajatele vingerpussi mänginud ka varem. "Kunagi hakkasime Koeru talverallit korraldama ja eks puhtalt korraldusrõõmu pärast me neid teemegi," põhjendas Peep Kristal.

