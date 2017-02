Madalapalgalised saavad tänavu osa tulumaksu tagasi

Priit Värk

Isamaa ja Res Publica Liidu Järvamaa piirkonna esimees

Minust küll riigikogulast ei saanud, aga Isamaa ja Res Publica Liit on valitsuses olles oma idee ellu viinud ja alates 15. veebruarist 31. märtsini saab taotleda osa tulumaksu tagasi. See müüja võib saada mais oma pangakontole maksuametilt peaaegu 700 eurot.

Millal ja kuidas saab inimene raha tagasi?

Tagastust saab taotleda ligi 100 000 töötajat, kes teenisid aastas alla 7818 euro ehk keskmiselt alla 651 euro kuus. Tagasi on võimalik saada kõige rohkem 709 eurot. Selleks tuleb maksu- ja tolliameti kodulehel või teenindusbüroos täita ära lihtne taotlus.

Tagasimakse suurus sõltub eelmisel aastal teenitud sissetulekust ja töötatud kuude arvust. Et tagasimakse ei tohi olla suurem kui tasutud tulumaks, saavad väiksema tagasimakse need, kes on rakendanud muid maksuvabastusi, näiteks eluasemelaenu intressilt, annetustelt, koolituskuludelt, samuti teise lapse maksuvaba tulu. Seetõttu on iga inimese tagasimakse erinev.

Suurima tagasimakse saavad need, kelle brutopalk oli 480 eurot. Suurema sissetuleku puhul hakkab tagasimaksesumma vähenema ja jõuab nulli 651 euro suuruse kuupalga juures.

Tagasimakse mõte on selles, et riik ei peaks võtma tulumaksu neilt töötavatelt inimestelt, kellel on madala palgaga niigi keeruline toime tulla. See raha jõuab osalt tagasi tarbimisse ja elavdab sellega Eesti majandust.

Loomulikult vähendab madalama palgaga töötavate inimeste sissetulekute kasv ka vaesust ja ebavõrdsust.

Tegemist pole mingi jalgratta leiutamisega, vaid eeskujuks on siin Ronald Reagani ajal USAs rakendatud Earned Income Tax Credit (tulumaksutagastuse) süsteem.

Sellist sammu on Eestile soovitanud ka rahvusvahelised institutsioonid, sealhulgas Euroopa Komisjon, Rahvusvaheline Valuutafond ja OECD.

Tagasimaksel on kolm peamist eesmärki: esiteks suurendab see vähe teenivate töötajate sissetulekut ja parandab nende perekondade toimetulekut; teiseks suurendab inimeste motivatsiooni töötada ja aitab vähendada töötust; kolmandaks soosib inimeste hakkamasaamist.

Tegemist pole pelgalt valimislubaduse täitmise, vaid poliitilise otsusega, mis avaldab laiemat mõju kogu ühiskonnale. Madalat palka saavate inimeste maksuvabastusel on nii plusse kui ka miinuseid, kuid tegemist on sihitud maksumuudatusega, et motiveerida töötamist ja samas elavdada tööturgu.