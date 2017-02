* Paide linnavalitsuse tellitud Paide tehisjärve ümbruse detailplaneeringust nähtub, et edaspidi võib linlaste ainsast supluspaigast kujuneda moodne ja rohkelt tegevusi pakkuv rannaala koos rannahoone, peoplatsi ja veeatraktsioonidega.



* Eelmisel nädalal olnud mööbliprojekti töötuba, kus Väätsa põhikooli õpilased said sõna sekka öelda, milline peaks olema üks unistuste koolimööbel, näitas kätte selle, et tool ja laud klassiruumis pole enam teema. On hoopis lebopingid ja rippuvad kookonid, kus on mõnus lugeda või sülearvutiga töötada.



* Türi põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Merle Vantsi võitis Rootsis peetud taliujumise maailmakarikaetapil küll kolm kulda, kuid vabatahtlikult ta samasse kohta võistlema enam ei läheks. Vantsi sõnas, et nii ekstreemsetes tingimustes, nagu pakkus talle Rootsis toimunud taliujumise maailmakarikaetapp, ta ei mäletagi, et oleks pidanud ujuda. «Võistlesime jõel, kus asus töötav hüdroelektrijaam, mida ei lülitatud välja ka võistluste ajaks. Nii tuli 50 meetri ujumisel esimesed 25 meetrit ujuda vastuvoolu ja see pole ujumisvõistluste puhul küll tavaline,» selgitas ta. «Nii mõnelgi oli päris tegu, et üldse ümberpööramisseinani jõuda.»



* Kui 1930ndail päädis õeõpe pooleaastase kursusega Punase Risti juures, siis nüüd eeldab õekutse kolm ja pool aastat kestvaid õpinguid tervishoiu kõrgkoolis. Järva-Jaani vallas elav Margus Hussar naljatas, et läks õeks õppima seepärast, et vaba aega tundus liiga palju olevat.

Hussari selgitusel ajendas teda õeks õppima vanus. «Varsti mul päästeametis võib-olla enam tööd pole, siis on hea, kui midagi veel oskad,» märkis ta.



* Nädalavahetusel Tartu Ülikooli spordihoones peetud U20 ja U23 vanuseklassi sisekergejõustikuvõistlustel võitsid Järvamaa sportlased kolm kuld ja kaks hõbemedalit ning ühe pronksmedali.



* Laupäeval saavad Paid kultuurikeskuse laval kokku Paide gümnaasiumi muusika- ja tantsuõpetaja Malle Nööbi käe all harjutavad kollektiivid, et anda kontsert oma juhendaja 50. sünnipäeva puhul.