Mõlemad said kaotused: kõrgemas vahegrupis Paide Viking Window vastavalt 82:88 BC Tartult ja nõrgemas vahegrupis Ambla SK 81:88 Tamsalu Los Toros/Viru Haiglalt. Amblale tähendab see kaotus, et tee play-offidesse peaks neile olema nüüd suletud.