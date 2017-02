* Maakonna kutselised päästekomandod peaksid tänavu saama kaks uut Scania põhiautot ja ühe paakauto. Koos uue MANi konteinerautoga on selle moodsa ja komandode päästevõimekust suurendava tehnika hind üle 1 100 000 euro.



* Paide linna tänavate ulatuslikuks remondiks väljakuulutatud hanke võitis Lääne Teed OÜ, kes tegi kõige odavama pakkumise.

Paide linnavalitsuse planeeringu- ja ehitusnõunik Reino Lõhmus kinnitas, et 11st laekunud pakkumisest oli Lääne Teede hind kõige soodsam ja mahtus ainsana linnavalitsuse arvestuslikku hinnapiiri.



* Endine Swedbanki Paide kontori juht Maie Põder nõustub rääkima oma siiani kestvast töötu elust jalutuskäigul, sest nii algavad tema hommikud juba pool aastat. Tööleminekule ta seni ei mõtlegi, kuni silmapiiril ei terenda suurema palgaga töökohta.



* Nädala pärast annab Paide linnavalitsus kätte Andekas Lapse sihtkapitali käesoleva aasta stipendiumid. Oma teisele stipendiumile läheb järele Paide ühisgümnaasiumi õpilane Robin Randrüüt (10).



* Väätsa vallast pärit vennad võtsid kastiga Moskvitši, pookisid sellele külge Audi A4 mootori ja lasid (jää)radadele hirmu külvama. Need hääled ja kiirus, mida see sõiduriist välja annab, ehmatab linnud puudelt ja naelutab kõrvalseisjad soolasambaks.



* Kodumasina eluiga võib jääda üsna üürikeseks, kui sellega halvasti ümber käia. Mida saab ise kodus köögitehnika heaks ära teha, rääkis Paide kodumasinate müügi- ja hooldusfirma Oolberg ja Ko juhataja Avo Oolberg.