Nutipõlvkond põrub sõidueksamil

Maanteeameti eksamikeskuse vanemeksamineerija Marek Kulõki selgitusel suurendavad läbikukkujate arvu Paides need, kes käivad autokoolis mujal, näiteks Tallinnas, kuid lühema järjekorra tõttu tahavad eksami teha Paides.

Samuti tõmbab keskmist alla see osa ajateenijaist, kes pole sügisest saati suutnud sõidueksamit ära teha.

Järjekorrad teooria- ja sõidueksami soorituseks on Paides küll lühemad, kuid lihtsama läbisaamise asemel avastavad juhiloa taotlejad siin palju keerulisemaid sõidutingimusi: rohkesti on ühesuunalisi tänavaid ja samaliigilisi ristmikke ning palju rohkem tuleb ise mõelda.

Nii soovitavadki eksamineerijad kasutada juba enne eksamile tulekut kohalike autosõiduõpetajate abi. «Kes on kasutanud, on väga rahule jäänud,» märkis Kulõk.

Endiselt maakonna autokoolide esirinnas asuva osaühingu Annely Autokool juhataja Ervin Valdmaa kinnitas samuti Tallinnast Paidesse eksamit tegema tulnute hulga kasvu, lisades, et aasta-aastalt on selliseid sõidutundide soovijaid rohkem kui autokoolil on võimalik vastu võtta.

Üks neist, kes eelmisel aastal Paides B-kategooria eksameid sooritas, on 31aastane Merli. Pärast kohustuslikke sõidutunde Tallinnas ja harjutamist kogenud sõitja juhendusel otsustas ta enne eksamit kasutada Paide sõiduõpetaja abi. «Võtsin neli sõidutundi, sain selgeks linna omapärad ning eksamiks enesekindlust. Mõlemad eksamid õnnestusid esimesel katsel,» ütles ta.

Spetsialistid rõhutavad, et inimeste autojuhtimise oskus on erinev, sõltudes ka andekusest, kuid kogemus tuleb üksnes sõiduga. Osaühingu LRK Autokoolitus juhatuse liige Jaan Kleemann peab nende koolis ette nähtud 24 sõidutundi ja koolieksami kogemust üldjuhul heaks ettevalmistuseks. «Sellele lisandub pimeda- ja libedasõit ning väiksemates kohtades õpib enamik nende tundidega sõitma. Tallinnas on liiklusintensiivsus suurem ja seal oleme soovitanud lisatunde,» täpsustas ta.

Kuigi eeldatavasti sooritab õpilane eksami linnas, kus ta on saanud sõiduõpet, pakub LRK Autokoolitus paaristunde ka teistes linnades, kus neil on autokool. Kleemann oletas, et õpilasele annab enesekindlust juurde, kui ta sooritab eksami õppetööga samas kohas. «Auto ja kõrvalistuja on nagunii võõrad, lisaks eksamiärevus,» põhjendas ta.

B-kategooria sõidueksami läbimise protsent on üle Eesti väike, selgub maanteeameti statistikast. Kui 2015. aastal oli see 51, siis eelmisel aastal läbis sõidueksami esimesel korral 46 protsenti õpilastest. Seetõttu soovib amet olla autokoolidele rohkem nõustaja kui pelgalt kontrolliorgan.

Eelmisel aastal tahtis Paides sooritada B-kategooria sõidueksamit 1856 inimest, neist 826 tulid eksamile esimest korda. Eksami nõuetele vastavalt sõitis vaid 375 õpilast, mis teeb maakonnas esimesel korral läbisaamise protsendiks 45.

LRK Autokoolitusel on kool Tallinnas, Viljandis, Paides ja Raplas. Kleemanni ütlust mööda tekitab B-kategooria sõidueksami sooritanute väike protsent muret neilegi. Eelmisel aastal oli see 53. Milline on protsent linnade kaupa, Kleemann öelda ei teadnud, sest maanteeameti statistikas on kogu kooli tulemused kokku löödud.

Maakonna autokoolidest on eksami sooritanute poolest esikohal Kesk-Eesti õppesõiduväljak 75, aga viimasel kohal Aravete keskkool 22 protsendiga. Mõlemat autokooli ühendab see, et eksamile tulijaid on vähe, mistõttu paistavad õnnestumised ja ebaõnnestumised rohkem silma.