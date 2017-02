Peaminister vastab küsimusele: mille eest karistab valitsus Koeru valda?

Vabaerakonna liikmed Jüri Adams, Krista Aru, Ain Lutsepp, Andres Herkel, Andres Ammas, Külliki Kübarsepp, Monika Haukanõmm ja Artur Talvik sedastasid, et nüüd, kui Järvamaa Koeru vald on liitumas Lääne-Virumaaga, on Albu, Ambla, Imavere, Kareda, Koigi ja Järva-Jaani valla ühinemisel tekkiv Järva vald geograafiliselt aina veidram «soolikas». Samas liidetakse Paide naabervald Väätsa hoopis Türi vallaga.

Järva maavanem on selles olukorras öelnud, et kui saaks haldusreformi uuesti alustada, «siis sellisel kujul me seda kohe enam päris kindlasti ei teeks».

Vabaerakonna saadikute arvates pole praeguse haldusreformi puhul mitmes Eesti piirkonnas tegemist ühinevate omavalitsuste elanike ja nende valitud volikogude vaba tahtega ning pahatihti ei kattu ka volikogude ja vallaelanike ühinemiseelistused ja nimevalikud.



Vabaerakonna saadikute küsimused peaministrile:

1. Millist nõu annate Järva maavanemale ja ühinevale Järva vallale?

2. Kuidas seletate Väätsa rahvale nende peatset ühinemist Türiga? Kas sel juhul arvestati kohalike elanike arvamusega?

3. Kui Koeru vald ühineva Järva vallaga ise ei liitu, aga toimub näiteks sundliitmine ja Koeru jääb ühinemistoetusest ilma, siis mille eest täpsemalt valitsus Koeru valda karistab?

4. Millist rolli on uute vallapiiride kujundamisel mänginud nn gerrymandering ehk soov saada moodustavates omavalitsustes reformi korraldava erakonna nimekirjale võimalikult soodne positsioon?

5. Milliseid vigade paranduse võimalusi näete?



