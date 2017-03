Karinu proovirännak kutsub matkama

Raja pikkuseks on 22 km. Lisaraskuseks on meestel 15 kg ja naistel 10 kg. Lastearvestuses (kuni 15a) on raja pikkuseks 15 km ning lisaraskuseks 5 kg. „Võta kaasa oma seljakott. Selle saab täita kohapeal Eesti rahvuskiviga. Raskuse kandmine ja võistlusmoment ei ole kohustuslik. Võid lihtsalt tulla ja nautida matka endale sobiva pikkusega rajal üksi või koos sõpradega,” kutsuvad korraldajad.

Rajale jäävad puhke- ja joogikohad (Metsamõisa Puhta vee teemapark ning Kubja ürditalu). Kõiki rännaku lõpetajaid ootab soe supp ja tee.

Nädala esimeseks pooleks oli rännakule registreerinud enam kui 200 osalejat.

Rännaku jätkusuutlikkuse tarvis on kehtestatud osavõtumaks eelregistreerijatele 1 ja samal päeval registreerijatele 2 eurot. Osavõtumaksu saab tasuda kohapeal sularahas.

Karinu proovirännak on heaks võimaluseks testida oma vormi enne Scoutsrännakut.