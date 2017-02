Üksnes uuest koolimajast ei muutu midagi

Lauri Läänemets

Väätsa vallavanem

Oktoobris taastame Türi kihelkonna piire, suur töö on selleks tehtud ja suur töö on veel ees. Enam ei aita, kui perroonile nutma jääda, tuleb rongile astuda ja edasi sõita.

Türi vald kujuneb suuremaks, kui oli seda kunagine kihelkond, ja suureks muudame selle meie, Väätsa ja Käru vald. Pindalalt suuremaks, rahvaarvult suuremaks, kuid veel tähtsam on, et anname oma teotahte, riskijulguse, tulevikku vaatava pilgu ja tahte unistada suurelt ning olla sellega suurem, kui meilt oodatakse.

Praegustele muredele, kui Türilt viib rong inimesi Tallinna rohkem, kui sealt tagasi toob, lisandub veel teisigi. Ühiskond vananeb. Elujärje paranemine ja meditsiini võimekus pikendavad meie elu- ja pensioniiga. Kõik see maksab ja neid, kes maksavad, jääb järjest vähemaks.

Ilmselgelt ei pääse me mööda ettevõtjate järjest suurenevast survest piirid tööjõule rohkem avada, kuid see ei murra meie muret. Ühiskonnana lükkame seda ainult niimoodi edasi.

Politseijuhid, perearstid, koolidirektorid, poe- ja lasteaedade juhatajad räägivad järjest rohkem, et mõne aasta pärast jääb suur hulk nende töölisi pensionile ja asemele pole enam kedagi võtta. Nii ongi. Valik jääb üpris ahtaks.

Arvestades muutusi meie ümber, peame oma inimesi rohkem toetama. Ma ei kutsu teid üles jagama suuremaid sotsiaaltoetusi, kultuuri- või spordiüritusi korraldama, omavalitsusi liitma.

Me peame andma oma inimestele tööd. Paremat ja kõrgemalt tasustatud tööd. Ei, mitte nii, nagu seda teeb ühe suurriigi president. Tema ehitab müüre riikide ja kaubandussuhete vahele. Samuti ei aita meid sotsiaalsed töökohad ja sinna juurde kuuluv propaganda.

On hulk kunagi õpitud oskusi, mida vajatakse järjest vähem. Neid oskusi kasutavad töökohad kaovad ära, inimeste asemele tuleb tihti robotmasin või arvutiprogramm. Väiksemat lisandväärtust loovaid töökohti on juba praegu järjest vähem.

Mida noorem või parema haridusega, seda paindlikum oled. Töökohast ilma jääjate seas peame pöörama pilgu just 40-50aastastele, siin on ennetuse efekt kõige suurem ja käega katsuda.

Mida aeg edasi, seda kauem pead töötama enne pensionile jäämist, aga kui sinu oskusi enam ei vajata ja puudub paindlikkus, siis mismoodi sa seda teed?

Kui me kala anda ei saa või ei taha, siis on maailmas olemas üksainus õng, mis aitab inimesel ise oma elujärge parandada – see on haridus. Inimestele siin Järvamaal, Türil, tuleb tagasi anda nende väärikus ja seda saame teha hariduse kaudu.

Võimalus teha kõrgemalt tasustatud tööd, keerukamat tööd, võimalus üldse tööd leida – vahet pole, kui noor või vana oled. Hariduse kaudu anname inimestele tööd ja ettevõtjatele töötajaid. Hea näide on Konesko siinsamas Türi-Allikul: pakkuda on üle saja töökoha, küsimus on ainult oskustes.

40 protsenti kõikidest järgmise kümne aasta jooksul täitmist vajavatest töökohtadest eeldavad kõrgharidust. Iga kolmas uus töötaja peaks olema kutseharidusega. Samas pole tulevikus tähtis mitte niivõrd see, milline ametinimi on diplomil sinu taskus, vaid see, millised on sinu oskused ja kogemused.