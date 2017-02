Kooliaasta algusest saati on Paide gümnaasiumi Ia klassi õpilased käinud kord nädalas ujumas ja tunnevad end vees juba päris kindlalt.

Järvamaa ujumisõpetajad on nõus valitsuse plaaniga anda alates 2018. aastast lisaraha, et algõpetust parendada ja metoodikat uuendada. Eeskätt annaks see parema ujumisoskuse maalastele, kes saavad praegu ujumistunde oluliselt vähem kui linnalapsed.