* Kevad toob Pärnu–Rakvere maantee remondi kõrval Paidesse veelgi suuremad muutused: linna piirile kerkib veokite ja matkaautode parkla ning AS Olerex laiendab praeguse tankla täisteenindusjaamaks.



* Järvamaa ujumisõpetajad on nõus valitsuse plaaniga anda alates 2018. aastast lisaraha, et algõpetust parendada ja metoodikat uuendada. Eeskätt annaks see parema ujumisoskuse maalastele, kes saavad praegu ujumistunde oluliselt vähem kui linnalapsed.



* Pühapäeva hommikul kell kümme sai lähte Johan Pitka mälestusele pühendatud rahvamatk, tavapäraselt läksid jalgsimatkajad liikvele Pitka sünnikohast Järva-Jaani vallast Jalgsema külast.



* Oma vajadusest välja kasvanud õmblusettevõte valmistab lastele pükse ja kindaid neljandat aastat. Kuigi üksikettevõtja püsib elus suuresti palgatööl käiva abikaasa najal, hakkab töötukassa toel ettevõtjaks igal aastal aina rohkem inimesi. Türil viiendat aastat tegutsev Kyllitex OÜ omanik Küllike Liiders sõnas, et iga asi algab oma vajadustest. «Mul polnud kerge leida lapsele kvaliteetseid iga ilmaga õues käimiseks kõlbavaid pükse ja kindaid. Nii asutasingi seejärel, kui mind pärast kümmet aastat õmblusettevõttest koondati, oma õmblusettevõtte,» selgitas ta.



* Pühapäeval kaheksandat sünnipäeva tähistanud Paide E-Piima spordihall kaasas pidustustesse Paide esindusvõistkonnad, kes pidid näitama oma osavust kolmel ala. Puhtalt ei pääsenud ka peatreenerid.



* Albu põhikooli vilistlane Kaarel Kasper Kõrge võistles nädalavahetusel Otepääl peetud maailmakarika etapil. Paari päeva pärast sõidab ta Eesti koondisega esimest korda FISi suusaalade maailmameistrivõistlustele, mis algavad homme Soome Lahtis.