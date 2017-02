Koprad lähevad liikvele

Kui muidu on kobras öö- ja videvikuloom, võib jõel ujuvat, kaldal oksa närivat või kasukat harjavat kobrast varakevadel näha ka keset päeva.

Kobraste elukorraldus on monogaamne ja perekondlik. Kokku saanud paar püsib koos elupäevade lõpuni. Kolm põlvkonda on koos ühes pesakonnas, tehes ühiselt kõiki töid ja kaitstes ühist territooriumi.

Kaitsmine tähendab nii kopranõrega piiripostide märgistamist kui ka kaklusi sissetungijatega. Koprapere on töökuse ja omavahelise kokkuhoidmise musternäide, kuid võõraste liigikaaslaste suhtes on nad kirglikult sallimatud.

Iseseisvuv noor peab kevadel uute valduste ja elukaaslase otsingutel ujuma läbi teiste kobraste hõivatud piirkondade. Läbipääsuluba tal on, kuid omaniku alale ta ankrusse jääda ja pesakonda luua ei või, muidu on tüli majas. Vaba ala leida, kuhu noorpaar saaks elama asuda, et uuele koprakolooniale alus panna, ei ole sugugi kerge.

Ruumipuudusel kipuvad ka naaberpesakondade suhted territooriumide piiridel olema konfliktirohked. Liialt tiheda asustuse juures, mis on Eestis viimastel aastakümnetel olnud valdav, saavad paljud koprad liigikaaslastelt kõvasti räsida.

See Pärnu jõel Türi vallas fotole jäänud kasukat harjav kobras on täisealine loom. Hele laik küljel on võitlushaav, paar hambajälge sabal niisamuti. Armid kaunistavad meest, kuigi kopra puhul on isasel ja emasel loomal võimatu vahet teha. Kodu kaitsel löövad mõlemad vaenlasele hambad turja.

Karvkatte korrastus on niisama oluline ja aegavõttev kui söömine. Jääserval tagakäppadele toetudes pigistab kobras esimestega kasukast vett välja, kammib ja hõõrub seda hoolsalt kopranõrega vettpidavaks.

Tagakäpp on selliseks protseduuriks eriti sobiv, selle teise varba küünis on lõhestunud kaheks poolmeks, nii et isiklik kamm on tal alati ühes.