Parim piimakarjakasvataja tegutseb ka Järvamaal

Väätsa Agro juhatuse liige Margus Muld teab, et lehmadele on ühel ja samal ajal lüpsile pääseda väga tähtis ning abi pole sellestki, kui neile kasvõi kella näidates selgitada, et lüpsiaeg on lükkunud nüüd lihtsalt tund aega edasi.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX