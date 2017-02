Et mõte loobuda jõulude eel koolis loosipakkidest ja annetada raha hoopis kahele perele, kus kasvab terviserikkega laps, võiks kaaslinlastele nii hinge minna, et see kuulutatakse eelmise aasta parimaks teoks, ei tulnud Türi ühisgümnaasiumi XIIa klassis õppivale Andra Pundile pähegi.