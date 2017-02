Uunikute talveralli toob Järvamaale hulga erilisi inimesi ja sõidukeid

Rajameister Priit Veski ütles, et pealtvaatajatele on kõige paremaks vaatamiskohaks Järva-Jaanis asuv vanatehnika varjupaik. Just sealt voorib laupäevase päeva jooksul läbi hulk erinevaid jõuvankreid.

Talverallil on korraldajate sõnul startimas 115 sõidukit. Kolme maakonda läbiva võistlustrassi pikkuseks on ca 350 kilomeetrit. Priit Veski rõhutas, et kuigi nime järgi võiks talverallit pidada klassikaliseks autospordivõistluseks, nii see siiski pole. „Tegemist on ikkagi just for fun üritusega, mille peamiseks eesmärgiks pole mitte kihutamine, vaid kontrollpunktide läbimine ja ristsõna lahendamine motoriseeritud liikumisvahenditel liikudes,” selgitas ta. „Küll aga peab arvestama, et kogu see ettevõtmine toimub avatud teedel. Kindlasti on väiksemaid teid, mis laupäeval saavad pea sama suure liikluskoormuse kui terve aasta jooksul kokku. Kui inimesed näevad talveralli autosid sõitmas, siis peab arvestama, et vahepeal võivad tekkida ka autorivid.”

