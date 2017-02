Kui hea tehingu tegi Koeru vald?

Püüan kõrvaltvaatajana aru saada, mis nihu läks. Ligi aasta pidasid kõnelusi seitse omavalitsust. Oli kuulda, et need olid pingelised. Samas paistis, et suudetakse näha suuremat pilti ning leitakse vastused ka kõige keerukamatele küsimustele.

Ja siis saabus pomm – ületamatuks probleemiks osutus tulevase vallamaja asukoht. Ilmselt üks vähem tähtsamaid punkte, kui arvestada kodanike heaolu, kuid selgelt emotsioonidest laetud.

Teatavasti on poliitika kompromisside kunst, aga seekord kõnelusi pidanud poliitikud mõlemal pool läbirääkimiste lauda minu hinnangul ebaõnnestusid. Vallamaja asukoht on iseenesest sümboolse tähendusega, sest enamik probleeme, mida omavalitsusega ajada, on tänapäeval võimalik lahendada e-kanaleid pidi.

Kodanikele ilmselt peale sisemise uhkustunde ja teadmise vallamaja asukoht mingit suurt eelist poleks andnud. Omavalitsuses töötavad ametnikud saavad muuhulgas ka kaugtööd teha. Siiski tundub, et vallamaja loogiline asukoht oleks olnud Koeru.

Kas nüüd on kõik võimalused Koeru valla ühinemiseks Järva vallaga kadunud ja enam midagi parandada ei anna? Usun osaliselt vastupidist, kui mõlemad pooled sammu tagasi astuvad ja kompromissis ühist kasu näevad.

Selge on see, et see on väga keeruline, kuid tulevase Järva valla kodanikku läbirääkimiste keskmesse seades täiesti võimalik. Emotsioone taaskord laua taha lasta pole mõtet. Kodanikule on oluline, kas perearst võtab vastu ning kas lapsed käivad ajakohases lasteaias ja koolis.

Mõtleme hetkeks tulevikule. Tuleb sundliitmine ning Koeru volinikud püüavad üksnes selle vastu võidelda ja mitte koostööd teha. Tulemus on veelgi kehvemad tingimused ühinemisel.

Ühtlasi kandub see probleem edasi volikogu järgmisse koosseisu, kus asutakse ilmselt teiste ühinenud piirkondadega kaevikusõda pidama. Tulemus on jällegi kehvemad tingimused koerukatele, sest teised piirkonnad ilmselgelt koonduvad sellises olukorras.

Seega ainuke mõistlik viis praegusest olukorrast edasi liikuda on asuda Järva vallaga läbirääkimisi pidama. Lõpuks on oluline, et eluolu paraneks ka Koeru valla territooriumil ning sellega peavad arvestama kõik Järva valla läbirääkimiste osapooled.