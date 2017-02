Türi vallavalitsuse finantsjuht Aime Roosioja sõnas, et tuntud ütlus «Võlg on võõra oma» on ilmselt paljudele teada, kuid asjakohane ka praegu. «Ometi on teatud hulk isikuid võtnud tavapäraseks normiks elada võlgu. Raha mittemaksmine ei tee võlga olematuks, võlg on ja jääb ning kasvab,» lausus ta.