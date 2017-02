* Eesti hümn, isamaalised luuletused, laulud kodumaast, rahvatants, peokõne, presidendiga kätlemine, pildistamine ja kommide jagamine – nii tähistasid Aravete Mesimummi lasteaia lapsed lähenevat Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva.



* Eilsel tänuüritusel ulatas Järvamaa kogukonnafondi esindaja esimesena tänukirja ettevõttele, kes annetas fondile töötajate seas korraldatud oksjoni tulu, mida oli pool tuhat eurot.



* Sel nädalal tegi Eesti korvpalliliit algust suurprojekti «100 kooli» teise hooajaga. Esmaspäeval ja teisipäeval keskendus liit Järvamaal sajale huvilisele kuuest koolist.



* Kui veel aasta alguses oli õhus mure, kas naised uue teenusepakkuja kaudu varjupaiga üles leiavad, siis esimesed poolteist kuud on näidanud, et leiavad küll.



* Et selgitada, mida kujutavad endast 14.–25. märtsini Austrias peetavad eriolümpia talvised maailmamängud ja mida nemad seal tegema hakkavad, astus kaks Nurme kooli õpilast teisipäeva hommikul kooli Paide õppekohas kaaslaste ette.

Nurme kooli lisaaasta õpilased Janek Gergalo ja Henri Tullus löövad maailmamängudel kaasa saalihokis. «Meil oli üks eelvõistlus ja sealt valitigi maailmamängudele saajad välja,» selgitas Janek Gergalo.



* Tallinnas peetud kergejõustiku sisehooaja tähtsündmusel, talvistel meistrivõistlustel said Järvamaa taustaga sportlased medali kaela kolmel korral. Paljudele oli see juba mitmes võistlusnädalavahetus järjest.