Järvakad alustasid uut orienteerumisaastat medalivõitudega

Ühel päeval võisteldi nii sprindis kui ka sprinditeates. Põhiklassides kulges võistlus medalitele valdavalt hiljuti Euroopa MV-lt saabunud koondislaste vahel. Naiste 3,18 km ja 14 KP-ga rajal olid eeldatavad favoriidid Daisy ja Doris Kudre Värska OK Peko-st ning Evely Kaasiku OK JOKA-st vaatepunktis tihedas sekundite heitluses. Raja teises pooles suutis aga koondise esinumber Daisy Kudre kindla orienteerumisega teistel eest ära libiseda ja võitis ajaga 17.23. Evely Kaasikule kuulus ajaga 18.27 hõbe ja Doris Kudrele 18.45-ga pronks. Sigrid Evely Kaasiku enda sõnul ei suutnud ta kiirel sõidul kaardilugemisega sujuvalt hakkama saada, mistõttu tuli sisse väiksemaid orienteerumisvigu. Ent kuna tema selle aasta põhieesmärgiks on suvised maailmameistrivõistlused Eestis, siis talvistele tulemustele ta tähelepanu ei pööra. Ka suusaorienteerumise tiitlivõistlustele saabus ta otse jooksulaagrist Keenias.

Meeeste eliitklassi 3,88 km ja 14 KP-ga rajal startis esimesena hiljutine Euroopa MV sprindi viies mees Mattis Jaama Värska OK Pekost ja sõitis kõigile teistele ette aja 20.02. See tulemus püsis parimana kuni viimasena startinud klubikaaslase Even Toomase finišeerimiseni, kes suutis seekord olla kiireim ajaga 19.34. Kolmanda kohaga üllatas vanameister Tarvo Klaasimäe Rakvere OK-st (20.43). Järvakatest läks medalilootustega starti Ilmar Udam ja medalipositsioonil püsis ta ka raja esimese poole läbimisel, ent tegi seejärel suure orienteerumisvea ja langes tulemustetabelis 9. kohale. Ilmar Udami tunnistas, et et nähes rajal paarsada meetrit eespool lähimat konkurenti, läks teda püüdes sõidukiirus nii suureks, et ta ei suutnud enam korrektselt kaarti lugeda ja lootis keerukas radade virrvarris vaistu ning õnne abil hakkama saada, aga nii see ei läinud ja sellega oli sisuliselt võistlus ka lõppenud. OK JOKA meestest parimatena saavutasid Kaarel Kallas 6.koha ja Juho Westerlund 7.koha.

Noorte vanuseklassides tegi tubli sõidu Mehis Udam, kes võitis poiste M14 klassis hõbemedali. Noormeeste M16 klassis saavutas järvakatest parimana Georg Paal 5.koha.

Veteranide kokurentsis võitis Siiri Poopuu naiste N55 kassis pronksi.

Samal võistluspäeval asuti pärast paaritunnist pausi selgitama Eesti meistreid sprinditeates, kus võistnnas 2 liiget, kes läbivad vaheldumis kolm kiiret sprindietappi. Järvamaa orienteerumiskubi JOKA põhiklassi mmeskond ja naiskond läksid rajale eelmise aasta medalikohti kaitsma ja see ka õnnestus. Meeste võistluses asus kohe esimesest etapist alates kindlalt liidriks Värska OK Peko, kus sõitsid koondise esinumbrid Mattis Jaama ja Even Toomas ning kasvatasid oma edu kuni lõpujooneni. Tasavägise hõbemedaliheitluse pidasid OK JOKA ja Rakvere OK. Viimaste etappide kindlama läbimisega lõpetasid Kaarel Kallas ja Ilmar Udam võistluse teisena, edestades lõpuks konkurente 40 sekundiga. Ka naiste sprinditeates kordus üsna sarnane stsenaarium, kus õed Daisy ja Doris Kudre Värska OK Pekost kõigil kindlalt eest libisesid ja kuldmedal võitsid. OK Ilves duo sõitis välja kindla 2.koha. OK JOKA ja RSK Jõhvikas pidasid aga tasavägise pronksiheitluse, kus avaldus selgelt orienteerumisspordi võlu ja valu. Viimase vahetuse alguseks oli RSK Jõhvikas suutnud sisse sõita üsna turvalise paariminutilise edu ja kuna OK JOKA võistkonnal, kus sõitsid Evely Kaasiku ja Sigrid Ruul, läks viimases vahetuses rajale Sigrid, kes oli seni konkurendist veidi nõrgemini sõitnud, siis tundus, et järvakad on seekord medaliheitlusest äljas. Ent parim selgub lõpujoonel ja orienteerumises on kõik võimalik. Sigrid sõitis tavapäraselt hästi ja vigadeta ning kuna konkurent oli raja esimese pooles teinud vea, siis poolel rajal olid medalile heitlejad juba koos. Raja lõpuosaetapid ja teevalikud tegi Sigrid veidi õnnestunumalt ja pronksmedal kuulus ka sel aastal OK JOKA naistele.

Noormeest M16 klassis võitis kulla Rakvere OK. OK JOKA 3. võistkond Markus Sulg ja Raiko Marrandi saavutasid 5.koha, JOKA esindusvõistkond Mehis ja Maanus Udam 8.koha ning JOKA 3. võistkond Artur Soo ja Georg Paal 10.koha.

Nädal enne koduseid meistrivõistlusi selgusid Soomes Imatral Euroopa suusaorienteerumise meistrid. Eesti koondisse kuulusid ka järvakad Evely Kaasiku ja Ilmar Udam. Tiitlivõistluste rajad olid füüsiliselt nõudlikud ja nõudsid head suusavalitsemist. Evely Kaasiku osales seekord EMil eelkõige naiste teatesõitu silmas pidades ja startis vaid ühel individuaaldistantsil. 8,5 km ja 18 KP-ga lühirajal heitles ta kogu raja vältel koha eest esikahekümnes, ent raja lõpuosas tehtud ebaõnnestunud teevalik langetas ta lõpuks 23.kohale. Võitis paljukordne maailmameister Tove Alexandersson Rootsist. Ilmar Udam oli stardis kõigil kolmel individuaaldistantsil. Paraku tänavuse aasta vorm polnud nii hea, et eelmise aasta kohti esikolmekümnes korrata. Tavarajal saavutas ta 32.koha, sprindis 39.koha ja lühiraja tulemus tühistati. Sprinditeates kuulusid järvakad Eesti 2. võistkonda ja saavutasid 18.koha. Teatesõidus kuulusid mõlemad Eesti esindusvõistkonda ja konkureerisid esikuuiku koha eest. Ent nii meestel kui naistel läks teatesõidu tulemus tühistamisel KP märke puudumise tõttu.

Ilmar Udam pääses Eesti koondisse ka märtsi alguses Venemaal Krasnojarskis toimuvatel maailmameistrivõistlustel. Evely Kaasiku loobus MM-ist ja keskendub jooksutreeningutele ja ettevalmistusele suvel Eestis toimuvateks orienteerumisjooksu maailmameistrivõistlusteks.