Märtsist tuleb kasutusse toitlustajate ökomärk

„Mahetoit on tarbijate seas üha populaarsem ja mahetooraine kasutamine toitlustuses on maailmas tõusev trend. Tarbijat huvitab üha enam, kust tema toit pärineb ja seepärast on toidu mahepõllumajanduslik päritolu kujunenud oluliseks müügiargumendiks,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Uue ökomärgi kasutuselevõtuga saavad toitlustajad lihtsustatud võimaluse mahetooraine kasutamisele viidata ja tarbijatel on edaspidi lihtsam mahetoorainet kasutavaid söögikohti leida.“

Märki saavad kasutada kõik toitlustusettevõtted, kus mahetoodete protsentuaalne osakaal kogu sisseostetud toorainest moodustab igakuiselt vähemalt 20 protsenti. Märgi kasutamise soovi korral tuleb sellest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit.

Toitlustajatel on võimalik ise valida, kas mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalne osakaal arvestatakse ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal.

Toitlustajate ökomärgil saab tarbijatele näidata ettevõttes kasutatava mahetooraine protsentuaalset osakaalu kolmes vahemikus:

·20–50% toorainest on mahe;

·50–80% toorainest on mahe;

·80–100% toorainest on mahe.

Protsendivahemikku on võimalik näidata toitlustusettevõttes nähtavas kohas, kasutades selleks väljatöötatud ökomärke.

Määrusega antakse uus lihtsustatud võimalus mahetooraine kasutamise üle arvestuse pidamiseks ja mahetooraine kasutamisele viitamiseks. Määrus annab lisavõimaluse raamatupidamisdokumentide põhjal välja arvutada, mitu protsenti konkreetsel kuul sisse ostetud toidust moodustas mahetoit. Vastavalt saadud protsendile kujunebki tarbijale toitlustuskohas kuvatav mahetooraine osakaalu protsendivahemik.

Toitlustajate ökomärgi kasutamise üle teeb kontrolli Veterinaar- ja Toiduamet.

Määrus „Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamise täpsemad nõuded, mahepõllumajanduslike koostisosade kohta teabe esitamise ja arvestuse pidamise täpsemad nõuded“ avaldatakse Riigi Teatajas.