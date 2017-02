Linnameeskonna mäng jääb täna Paides ära

„23. veebruari õhtuks lubab ilmateenistus temperatuuri kiiret langemist ning on väga reaalne oht, et Vabariigi aastapäeval on väljak jäine ning libe. Kumbki peatreener ei soovi nädal enne hooaja algust võimalike vigastustega riskida ja nii toimub mäng sisetingimustes,“ selgitas Paide linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli.

Narva Transiga kohtub linnameeskond uuesti juba märtsi alguses Paides Premium liiga esimeses voorus. Mäng Paide kunstmurustaadionil algab 4. märtsil kell 13.