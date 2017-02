Raudteeaida renoveerimine kuulutati aasta teoks

Hoone remontis Goproperty kinnisvaratalitus ning pärast renoveerimistöid on maja kahel korrusel ligi 300 ruutmeetrit äripinda, kus tegutseb nüüdseks mitu ettevõtet.

Goproperty ASi juhatuse esimees Neddy Kramer on Järva teatajale öelnud, et lisaks raudteeaidasisesele uuenduskuurile on neil kavas korrastada ka kogukonnale tähendusliku piirkonna ümbrust. «Vaatame meie kaunist jaamahoonet, vahvat raudteeaita ja parklat kui kompleksi ja kui saame neid veel ühendama purskkaevuga promenaadi, toob uus ilme siia kindlasti ka rohkem elu,» täpsustas ta. Krameri meelest saaks edaspidi kompleksis korraldada väliüritusi. «Need võiksid olla nii uued kultuurisündmused kui ka siin juba ennast näidanud laadad,» lisas ta.

Aasta tegijaks 2016 nimetati Andra Punt, kes algatas Türi ühisgümnaasiumis heategevusliku projekti eesmärgiga annetada jõulukinkide ostmiseks mõeldud raha kahele Türi valla perele, kus kasvab puudega laps.

Tiitlitega kaasnenud mälestusesemed – linnud, kelle tiivad kannavad unistuste täitumise poole - valmistas nukukunstnik Resa Tiitsmaa. Kunstniku sõnul väljendab punane lind südamest tulnud heategu ning pruunikas lind kannab rinnas rongi ratta sarnast märki/prossi.