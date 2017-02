Maavanem Alo Aasma: küllap seisame ka keerulise ajal Järvamaa eest ühiselt

Ja küllap me kõik koos, sel keerulisel ajal, ka ühiselt Järvamaa eest seisame, olenemata sellest, kas meile on kõige südamelähedasem Paide, Türi, Järva-Jaani, Koeru või Käru. Ka Andrese ja Pearu prototüübid, põlised järvakad, võisid kohtusaalis teineteise kallal võtta nii, et vähe ei ole, kuid nii kohtusaali kui pärast kõrtsi sõideti Vargamäelt ikka ühe hobusega, sest ainult rumal ajab külmal talvepäeval kaks hobust välja.

Viimane aasta on mitte ainult Järvamaal vaid ka mujal Eestis ajanud päris paljud suusad risti, küll poliitikutel omavahel, küll kohalikel juhtidel ja kogukondadel. Üks õnnetu aasta haldusreformiga ei saa ju aga olla põhjuseks, et unustame erimeelsuste kõrval, mille teke on täiesti normaalne, üldse ära selle, mis meid ühendab ning oleme valmis loobuma kõigest, mida oleme ise aastakümneid, ja on põlvkonnad enne meid, aidanud luua ja üles ehitada.

Järvamaa ja järvakaks olemine on väärt palju enamat kui seda, et püss haldusreformi finiširüseluses hoopis teises suunas lahti läheb. Jah, suusad võivad praegu ju risti olla, silmad ja suu võivad ka kukkumisest lund täis ja hing sajatustest tulvil olla, kuid me oleme järvakad, me oleme täis sitkust ja jõudu ja üks õnnetu komistamine ei pane meid katkestama ning ei peata meid oma unistuste ja eesmärkide poole püüdlemast.

Me peame võtma kõik üheskoos järvakatena rohkem vastustust, mõtestama ja hindama järvakaks olemist, tajuma mitte ainult vastutust eelmiste põlvkondade eest vaid ka järgmiste põlvkondade ootust meie suhtes, sest uskuge mind, ükskõik kui kiiresti maailma meie ümber ka ei muutuks, ka meie järeltulevad põlved tahavad tunda end järvakatena, tahavad tunda uhkust selle üle, et on pärit just siit soode ja rabade ja järvesilmade, viljakandvate põldude ja paelahmakate maalt, et ka nemad on võrsunud inimeste seast, kelle genofondi on aastasadade jooksul juba sitkuse, töökuse ja talupojatarkuse abil unistuste poole püüdlemine sisse kirjutatud.

Ka meie tulevased põlved tahavad siin sündida, kasvada ja koolis käia, ajada alla juured, luua oma pered, kodud ja ettevõtted, kombed ja traditsioonid ning luu uueks ja veel paremaks paigaks nii Järva- kui Eestimaad, et ka edaspidi oleks Järvamaa jätkuvalt unistuste maa. Maa, kus Anton Hansenist sai Tammsaare, kus oma esimesed sammud astus Arvo Pärt, maa, mis on Eesti rahvale andnud Ita Everi, Lembit Ulfsaki, Kalju Lepiku ja Hando Runneli. Maa, kus on sündinud Eestimaa kodusid ilusamaks loov Türi lillelaat ja ühiskonda paremaks muutev Paide arvamusfestival.

Just siin täitus noortest kokkadest „Põhjaka poiste“ kunagi kohati utoopilisena tundunud unistus Eesti ühest paremast restoranist, just siin, Imaveres, sündis Euroopa suurimaks pelletitootjaks kasvanud Graanul Invest , just siin Mäos tehakse ilmselt maailma parimaid Viking Window puitaknaid, Koeru Koneskos tuhandeid elektrimootoreid ning elektroonikakomponente kuus. Paide masinatehases tehakse kõige innovaatilisemaid lumesahku ning põllumajandusseadmeid ning just siin, Eestimaa südames valmib iga kolmas, et mitte öelda teine, päts leiba, saia ja sepikut, mida eestlaste toidulaualt leiab. Ja see loetelu pole kaugeltki ammendav, sest näiteks just siin, Järvamaal, ei pruugi kolme kuu pärast, ja ma sülitan praegu kolm korda üle õla, Eestimaa põllumeeste ammune unistus poolt Eestimaa toorpiimast töödelda suutvast ning Eesti piimandust päästvast ühistulisest piimatööstusest olla enam mitte helesinine unistus vaid peagi käegakatsutav reaalsus.

Mu daamid ja härrad, ma tänan teid kõiki, ja tegelikult sadu ja tuhandeid veel peale teie, kes te olete alati Järvamaad hoidnud ja kaitsnud, teda oma suures hinges ja soojas südames kandnud. Me oleme järvakatena hoidnud lippu kõrgel ning au sees neid tõekspidamisi, väärtusi , traditsioone ja kombeid, mis on just meist teinud järvakad. Oleme olnud töökad, edasipüüdlikud, sitked ega piirdunud kergekäeliselt keskpärasusega. Oleme alati unistanud ja mõelnud suurelt, kuid talupojatarkus pole lasknud meie päid ka liialt pilvedesse.

Head järvakad ja Järvamaa sõbrad! Eesti vabariigi 100. sünnipäeva puhul oodatakse kogukondadelt kingitusi Eesti vabariigile. Teeme Järvamaal kõik koos, üheskoos nõnda, et ka Eesti vabariigi järgmisel sajandil oleks Järvamaa jätkuvalt unistuste maa ning meie hinges ja südames veelgi suurem järvakaks olemise uhkus! Aitäh ja ilusat vabariigi aastapäeva!