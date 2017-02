Vabariigi aastapäeva tervitatakse ka taevastes avarustes liueldes

Sel aastal on kohal 43 võistlejat, neist 9 Eesti sportlased, ülejäänud on kohale tulnud viiest välisriigist, kaugemad USAst ja Türgist.

Võistluse direktor Jaano Rässa andis teada, et võistluspäevadeks on 24. ja 25. veebruar, mõlemal päeval on praegusi ilmastikuolusid arvestades lennud võimalikud vara hommikul ja ennelõunal. "Vabariigi aastapäeval alustatakse lendudega kell 7," lisas ta. "Pealtvaatajatel on võimalus tulla üritust jälgima Lennuklubi Keelutsoon hoonekompleksi juurde."