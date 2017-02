Koeru kool korraldab oma arvamusfestivali

Koeru Keskkooli õpilasesinduse president Hannes Linno selgitas, et projekti „Mõttetalgud“ raames jagunetakse osaluskohviku formaadi sarnaselt laudadesse ja arutatakse erinevate koolielu puudutavate küsimuste üle. „Arutlusele tuleb tunnikord, õpimotivatsioon, üritused, koolielu puudutavad seadused, nutitunnid, üldine kooli areng ja loomulikult see, kuidas meelitada Koeru keskkooli juurde õpilasi,“ sõnas ta. „Mõttetalgud on Koeru keskkoolis esmakordselt. Tegemist on justkui meie kooli pisikese arvamusfestivaliga, millega soovime näidata meie kogukonna tugevust ja oskust leida muredele lahenduse ning kinnitada seda, mis on juba hästi tehtud.“

Linno selgitusel tahavad nad, et noored, kes Koeru koolis käivad, jagaksid oma muresid, lahendusi ja arvamust kindlatel teemadel. „Inimesed väljastpoolt kooli võivad näha hoopis teisi murekohti, seega ootame seisukohti ja pakkumisi ka nende kohta,“ lausus ta.