Ameerika naiskindral annab Paides loengu

Linda Singhi militaarne karjäär on kestnud juba üle 30 aasta ning olnud väga laiahaardeline. Kindralmajor Singhi missioonid on viinud teda nii Kosovosse kui ka Afganistani ning karjääri jooksul on ta pidanud väga vastutusrikkaid ameteid. Talle on omistatud Ameerika Ühendriikide kõrged sõjaväelised autasud Legion of Merit ja Pronkstähe medal. 2015. aastal määrati kindralmajor Marylandi 29. kindral-adjutandiks.

Tema korraldada on Marylandi Rahvuskaardi igapäevane töö, mis tähendab, et kuberneri vanemnõunikuna vastutab ta 6700 liikmelise meeskonna toimimise eest.

Loeng toimub Paide kultuurikeskuse kammersaalis, on inglise keeles ja kestab tund aega.