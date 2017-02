Rajaleidja keskuse teemaõhtu on pühendatud paarisuhetele

Märtsi teemaõhtu on pühendatud toimetulekule lapsevanemana ja kuidas seda mõjutab paarisuhe. Seekord on külas Lääne-Virumaa Rajaleidja keskuse psühholoog, pereterapeut Maarika Kongi. Avatud arutelu käigus räägitakse lapsevanema rollist, pere- ja eelkõige paarisuhtest. Tähelepanu on pere omavahelistel suhetel ja pereliikmete vastastikkuse mõjususe osatähtsusel.

Oodatud on lapsevanemad ja teised teemast huvituvad inimesed.

Osalemiseks palutakse registreeruda aadressil jarvamaa@rajaleidja.ee või telefonil 58860705 hiljemalt 6. märtsiks kell 10.

Osalemine Teemaõhtutel on tasuta ning need toimuvad iga kuu esimesel esmaspäeval 17:30-18:45; arutelusid juhivad Järvamaa Rajaleidja keskuse spetsialistid, kes pühenduvad ühele kindlale teemale oma valdkonnas.