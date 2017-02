* Paari kuu pärast võib prügikonteineri tühjendus maksta veerandi rohkem kui seni, kuid eraklientidele ei tohiks hinnatõus olla suurem kui mõnikümmend senti. Kesk-Eesti jäätmehoolduskeskuse tegevjuht Arvo Rosimannus ütles, et prügivedajad Eesti Keskkonnateenused ja Ragn-Sells on esitanud taotluse tõsta maist prügiveo hinda.



* Esmaspäeva hommikul läks ilmselt paljudel Türilt Paidesse ja vastupidises suunas liiklevatel sõidukijuhtidel suu naerule, sest nädalavahetusel on Kirna ringile kerkinud hiiglase mõõtu lumememm, kes möödasõitjatele juba kaugelt lustlikult käega viipab.



* Laupäeval kogunes Järvamaa muuseumi sõprade seltsi asutama nii palju huvilisi, et asutamisdokumendile allkirja andmiseks tuli järjekorras seista ja saalis jäi istekohtadest puudu.

Teadusjuht Ründo Mülts ütles, et 70 asutajaliikme kohaletulek oli tallegi suur üllatus. «Seda kindlasti heas mõttes. Rõõm oli näha, et Järvamaal on nii suur hulk inimesi, kellele läheb ajalugu ja selle lähem uurimine korda,» sõnas ta.



* Kuigi Türil Kõrgessaares asuva elamuspargis on atraktsioonid turnijate ja rajad seiklejate ootel, tuleb veel veidi kannatada ja seniks oma turnimishimu mõnes teises seikluspargis rahuldada. Esimesed seiklejad pääsevad uhiuude elamusparki aprilli lõpul.



* Aastaid Konesko ASi Koeru tehases ehitustöid teinud Rain Rõmmelgas pakkus tööandjale, et hakkab tõhusamalt kallite osade veoks puitpakendeid tegema, nüüd on tal kümne töötajaga ettevõte Tammelaks OÜ ja tellijaid üle Eesti.



* Laupäeval startis Nelijärvelt uunikute 16. talveralli. Nagu mitmel eelmisel aastal, ei jäänud lusti ja nostalgiat täis ettevõtmisest kõrvale ka järvalased. Värvikas seltskond, lõbus meeleolu ja erilised sõidukid olid selle ralli märksõnad.