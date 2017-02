Imaveresse kerkib rapsitehas

Ühistu juhatuse liige Urmas Pallon kinnitas BNS-ile, et uut vallavolikogu otsust veel pole, kuid et asi ei jääks õhku, on nad ostnud kinnistu Imavere vallas ja arendavad projekti edasi seal. "Küsimus on selles, et kuna maavanem ja juristid tõid välja menetlustoimingute vigu, siis ma kardan, et see protsess pole lihtne ja on pikaajaline. Imaveres on ehitusload ja kõik muu käes. Kui märtsi keskel tulevad pankadelt positiivsed vastused, saame edasi minna," märkis Pallon.

Tehases toodetud rapsikoogiga plaanib Farm In täielikult katta ühistu liikmete vajadused. "See on ühistu liikmete ühisprojekt. Tehas on planeeritud meie liikmetele rapsikoogi tootmiseks, kui nende vajadus on umbes 2000 tonni rapsikooki kuus, siis niipalju oleme arvestanud ka tootmist," ütles Pallon augusti keskel BNS-ile.

OÜ Farm In Productions osanikud on AS Metsaküla Piim, Eestimaa Piimatootjate Ühistu, piimandusühistu E-Piim, Saaremaa Piimaühistu, tulundusühistu Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit ja tulundusühistu Rakvere Piimaühistu.

Projekti maksumus ilma käibemaksuta on 7,8 miljonit eurot, ehitus kestab Palloni sõnul orienteeruvalt 7-8 kuud.