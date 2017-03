MTA tagastas veebruari lõpuks enamiku enammakstud tulumaksust

MTA teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul kulges aktiivsem deklareerimisperiood tänavu sujuvalt, mis võimaldas oodatust varem hakata inimestele tagastusi pangakontodele kandma. „Juba veebruari lõpu seisuga on tagastatav summa käes valdaval enamikul inimestest, kelle deklaratsiooniga oli kõik korras,“ selgitas Udde.

Kiire tagastuse üheks põhjuseks oli ka n-ö ühe klikiga esitatud tuludeklaratsioonide kasv. „Kui eelmisel aastal piirdus 42 protsenti inimestel deklaratsiooni täitmine andmete ülevaatamise ja kinnitamise nupu vajutamisega, siis tänavu on ühe klikiga esitatud deklaratsioonide hulk kasvanud 46 protsendini,“ rääkis Udde.

Enam kui viiendik deklaratsioonidest on tänavu esitatud ID-kaardi põhiseid autentimislahendusi kasutades. „Julgustame inimesi enam ID-kaarti ja mobiil-ID kasutusele võtma, sest juba järgmisel aastal saab andmete turvalisuse tagamiseks e-maksuametisse/e-tolli siseneda vaid ID-kaardi või mobiil-ID-ga,“ ütles Udde.

Madalapalgaliste tagasimakset on koos tuludeklaratsiooniga taotlenud juba pea 60 000 inimest, kellele on hetkeseisuga õigus kokku tagasi saada 22 miljonit eurot tasutud tulumaksu. Madalapalgalise tagasimakse taotlust on võimalik teha ainult peale tuludeklaratsiooni esitamist, kui inimene on eelmise aasta jooksul saanud töötasu alla 7817 euro, töötanud vähemalt kuuel kuul täistööajaga ning töötamine ei olnud kuu jooksul peatunud.

„Tingimuste täitmisel ilmub inimese tuludeklaratsiooni infolehele automaatselt madalapalgalise tagasimakse taotluse link, mille kaudu on võimalik oma taotlus esitada. Soovitame kõigil inimestel, kelle kogutulu jäi eelmisel aastal alla 7817 euro kontrollida tuludeklaratsiooni infolehelt üle, kas tal on võimalik taotlus esitada. Ilma taotlust esitamata ei ole maksu- ja tolliametil tagasimakset õigust teha,“ selgitas Udde.

Madalapalgalise tagasimakse tehakse inimese poolt eelmisel aastal töötamisel tasutud tulumaksust. See tähendab, et kui tuludeklaratsiooniga on kõik tulumaks juba tagastatud või kui sissetulekuks on ainult pension, siis madalapalgalise tagasimakse summa on null.