Postimehe hinnang minister Kaia Ivale

Sotsiaalkaitseminister KAIA IVA

Ministriks tuli Kaia Iva eriti ilusti – otse Türi lasteaiast, kus väiksed särasilmad talle järele lehvitama jäid. Iva on ainuke IRLi minister, kes ei olnud Taavi Rõivase valitsuses. Iva on ühtlasi IRLi esimene naisminister läbi valitsustes oldud aastate.

Saja päevaga ei ole Iva väljaspool ministeeriumimaja ja valitsust silma paistnud. Tal on ka lihtne jätkata erakonna esimehe Margus Tsahkna rada. Õigemini on eelnevad sotsiaalministrid lükanud aastate jooksul plaanitud suured sotsiaalreformid käima. Kui reformidest tulevad tagasilöögid, tuleb Ival need vastu võtta. Kui ühiskonna nõrgematel jääb lubatud raha või muu abi saamata, ei küsi nad, kes otsustas, vaid vastutab see, kes istub parasjagu ministritoolil.