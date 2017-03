Ärge kõhelge, vaid tehke ära

Lisaks on Toompeal vastu võetud suurtele erakondadele soodne nn kahe tooli seadus, mis lubab riigikogus aega surnuks lööval saadikul seda teha ka kohalike omavalitsuste volikogudes.

Kui ma nüüd kellelegi liiga tegin, siis palun vabandust, kuid seni pole suudetud piisaval määral tõestada ka vastupidist.

Pealegi on selge, et lugupeetud saadikud võiksid võtta endale pigem ühe kohustuse ja tegeleda sellega korralikult, kui loota mingisuguste üliinimlike võimete avaldumist. Seda ei juhtu, sest olgem ausad, tavaliselt saavad mitme kohustusega hakkama need, kelle eest suurem osa tööst lõppkokkuvõttes ära tehakse.

Pärast presidendi aastapäevakõnet tekkis asjakohane küsimus: kõik on õiged mõtted, kuid kes hakkab neid ellu viima. Täpselt sama võib kogeda pärast kohalikke valimisi, kui suured erakonnad on omavalitsuses teinud puhta töö.

Kõik mõtted on üllad ja toredad, kuid kes ikkagi vastutab ja need vahvad mõtted ellu viib. Kas erakondadel jätkub kohapeal tegusaid ja motiveeritud inimesi, kes ka valituks osutuvad?

Paljud inimesed võtavad valimisi kui tüütut kohustust, mõtlemata pikemalt, milliseid tagajärgi see toob. Vastutustundetu hääle andmine meelitab võimu juurde tihti neid, kes lindilõikamisest kaugemale ei oska mõelda.

Saamatute juhtide käe all hääbub kogukond ja tahes-tahtmata liiguvad inimesed edasi nendesse omavalitsustesse, kus astutakse samme elu edendamiseks.

Paratamatult peegelduvad kohalike elanike soovid kõige rohkem ja üksikasjalikumalt kohalikest inimestest koosnevate valimisliitude plaanides. Kellel veel, kui mitte kohapealsetel inimestel on mõtteid ja soove ümbritsevat keskkonda endale ja oma lastele sobivaks teha. Sellepärast panen juba varakult kõigile südamele vaadata ringi ja mõelda, millist keskkonda te endale soovite ja kes oleks võimeline seda keskkonda kujundama.

Kui tunnete, et tahate sõna sekka öelda või tegusid teha, siis ärge kõhelge, vaid võtke kätte ja tehke ära. Mida rohkem asjalikke ja mõtlevaid inimesi meie ühiskonnaruumi kujundab, seda parema tuleviku me Eestis omale loome! Ärgem kirugem, vaid võtkem asi käsile!

Meelis Tamme, kodanikuaktivist