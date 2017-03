Vaimse tervise muresid tuleb märgata

Elis Haan

sotsiaalministeeriumi rahvatervise programmijuht

Siiski on võimalik enamikku sagedamini esinevatest probleemidest ennetada ning ka inimene ise saab oma vaimset tervist toetada ja abi leida. Selleks on loodud veebikeskkonnad peaasi.ee ja enesetunne.ee, vaimse tervise keskused ja kabinetid.

Faktum & Ariko korraldas sotsiaalministeeriumi tellimusel uuringu «Teadlikkus, hoiakud ja suhtumised vaimsesse tervisesse», millest selgus, et 52 protsenti Eesti elanikkonnast peab oma vaimset tervist ja heaolu heaks ning üle poole küsitletutest on viimase aasta jooksul vaimse tervise parandamise eesmärgil oma elustiili muutnud. Näiteks on nad suurendanud liikumisaktiivsust ja muutnud ellusuhtumist.

Sama uuringu järgi tunnistas 62 protsenti vastanutest, et kui neil oleks vaimse tervise probleem, siis nad ei sooviks, et teised inimesed sellest teaksid. Väga sageli takistab abi otsimist valehäbi, mõnikord ka hirm või teadmatus abi võimalustest. Seega on tõenäoline, et inimene jääb oma murega üksi.

Lisaks nõustus kolmandik vastanutest väitega, et psüühikahäirete üks tekkepõhjus on inimese enesedistsipliini ja tahtejõu puudumine. Viiendik arvab, et vaimse tervisega kimpus inimesed on enamasti ohtlikud.

Vaimse tervise spetsialistide hinnangul on noorte teadlikkus nendest teemadest väike. Samuti vajavad rohkem teavet last ümbritsevad täiskasvanud. Õigel ajal abita jäämine võib põhjustada tõsiseid tervisehädasid ja avaldada halba mõju inimese produktiivsusele nii tööl kui ka koolis.

Vaimse tervise häbimärgistatust aitab vähendada inimeste suurem teadlikkus, aga ka teenuste parem kättesaadavus. Küsitlus kinnitas, et vaid väga väike osa inimestest on vaimse tervise teemadega kursis ega soovi selle kohta lisateavet. Kuigi internetist on võimalik leida väga palju teavet, siis võib tekitada segadust, missugune neist on usaldusväärne ja kuhu peaks abi saamiseks pöörduma.

Viimase nelja aasta jooksul on Norra toetuste ja Eesti riigi kaasabil vaimse tervise teenuseid arendatud oluliselt. Loodud on veebikeskkonnad, kust leiab kvaliteetset teavet nii eesti kui ka vene keeles. Samuti võib pöörduda spetsialisti poole e-nõu saama ja proovida interaktiivseid lahendusi oma toimetulekuoskuste suurendamiseks ja vaimse tervise hoidmiseks.

Veebikeskkondade kõrval on Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti ja Ida-Viru piirkonnas loodud laste ja noorte vaimse tervise keskused ja kabinetid, kust saab lastepsühhiaatrilist abi.

Kabinettides töötavad vaimse tervise õed, psühholoogid ja sotsiaaltöötajad, kes lähtuvad oma töös lapse vajadustest, arvestavad tema parimaid huve ning teevad koostööd lapse, tema pere ja võrgustiku liikmetega. Keskustes osutavad abi lastepsühhiaatrid, vaimse tervise õed, kliinilised psühholoogid, sotsiaaltöötajad ja logopeedid.

Ärge jääge oma murega üksi, rääkige neist.

Algas kampaania «Mul on kõik OK!», mille eesmärk on suurendada noorte teadlikkust vaimsest tervisest, julgustada neid oma probleemist rääkima ja abi otsima. Samuti julgustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid lapse mure märkama.

Paljusid vaimse tervise probleeme on võimalik ennetada, seetõttu peab neid märkama õigel ajal ja leidma sobivaid lahendusi.

Arvamuslugu pärineb sotsiaalministeeriumi blogist.