* Esmaspäevast tegutseb seni Suur-Aia tänavas asunud politsei- ja piirivalveameti Paide teeninduspunkt Tallinna tänava politseimajas, kuhu koondatakse kokku kõik teenused dokumentide taotlemisest uurija jutule minekuni.



* Paide, Türi ja Mäo bussijaama seinal rippuvad plakatid tuletavad reisijatele meelde, et bussis tuleb turvavöö alati kinnitada. Maanteeameti algatatud aktsiooni mõte on suurendada inimeste turvalisust bussiga liigeldes.



* Teisipäeva õhtul veidi enne kella nelja jõudis Paidesse uus multilift-konteinerauto, peal uhiuus paakkonteiner ja roolis Paide päästekomando pealik Valeri Ivanov. Kaks nädalat koolitust ja masin läheb tööle kui paakauto.



* Psühholoogilise abi saajate hulk on Eestis aasta-aastalt kasvanud, kuid järvalased peavad hingehädade puhul sõitma abi järele saja kilomeetri kauguselt, sest maakonnas napib erispetsialiste.



* Järvamaa kutsehariduskeskus küsis Husqvarna Eesti OÜlt võistluste tarvis laenuks plaadi lõikamis pingi ja suur oli juhtõpetaja Ivar Kohjuse üllatus, kui ettevõte kinkiski pingi koolile.



* Teisipäeval oli Paide gümnaasiumis võistulaulmine, kus omavahel võtsid mõõtu Järvamaa koolinoorte vokaalansamblid. Autasustamisel võidutsesid Türi ja Paide koolide lauljad.



* Tänavu esimesed Eesti meistrivõistluste medalid mängiti välja Lääne-Virumaal Pariisi suusaradadel, kus napi lume ja vesise ilma kiuste selgusid suusaorienteerumise sprindimeistrid. Medalita ei jäänud ka järvalased.



* Tänavu alustab Siberis ellujäämismäng «Mäng2: Talv», mille peaauhind on 1,5 miljonit eurot. Omapärasest seiklusest tahab osa võtta ka Paidest pärit orienteerumisklubisse JOKA liige Erki Pellja.