Ellujäämissarja pürgiv mees: mida rohkem seiklusi, seda parem

Selleks, et raha võita, peavad osalejad 1. juulist 2017. aastal kuni 1. aprillini 2018. aastal vastu pidama Siberi looduses ise endale peavarju ja toitu hankides. Kui «ellujääjaid» on rohkem kui üks, läheb võidusumma, 1,5 miljonit eurot, jagamisele.

Pealinnas kolmandat aastat insenerina töötav Pellja kirjutab enda kohta nii: ...inimesed näevad mind kukkumas, aga sama kiiresti kui kukun, olen ma ka püsti tõusmas. Ma kipun kukkuma, sest mulle meeldib kombata oma võimekuse piire. Ma ei karda ebaõnnestumist. Iga ebaõnnestumine lisab minu jaoks ainult õli tulle, motiveerivamaks saada paremaks...

...ma ei tea veel mida ma oma elus saavutada tahan. Mulle meeldib mu töö, see on olnud piisavalt vaheldusrikas ja huvitav ning hoidnud mind pidevalt tsoonis, kus pean end edasi arendama. Samas kõige meeldivam osa tööst on olnud meeldivalt rajul kollektiivil, mitte töö ise...

...töötan ma praegu selleks, et vaba aeg võimalikult vaheldusrikas ja kvaliteetne ning mida rohkem seiklust, seda parem. Olgu selleks siis pikem puhkusereis välismaale või weekend getaway Tallinnast. Üks mis on kindel on see et spapuhkusest või rannas päevitamisest ma ei hooli. Hoolin ma näiteks aga matkamisest, kas siis jala või ratta või süstaga...ja mida suuremad mäed, seda vägevam seiklus ja ilusam on loodus...

...mulle meeldib matkata looduses ja otsida imelisi paiku. Pariisi või Veneetsiasse kirikud vaatama minna jõuan ka pensioni ollesl, aga niikaua kuni hing veel noor, tahan ma lumelauaga värskel puudril sõita või kose all dušši võtta või kaljude pealt vettehüppeid teha. Ehk siis teha kõike mis pähe tuleb ja adrenaliini lakke ajab...

...Ma proovin elada oma elu niimoodi, et iga aasta õpin või proovin vähemal ühe uue ekstreemsuse ära. Viimati oli selleks langevarjuhüpe. Hüppe eesmärk pikemas perspektiivis oli see, et ühel päeval seisan ma kalju serval wingsuit seljas ja valmistun alla hüppama, et kruiisida läbi õhu nagu lendorav...

Pelljale saab oma hääle anda ja nii ta osalemise saates tagada siin.