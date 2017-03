Loe, millistele teedele kehtestati Järvamaal massipiirangud

Piirangud kehtestatakse eelkõige väiksematel riigiteedel, kus puudub vete ärajuhtimise võimalus ning tee kandevõime on ebapiisav raskeveokite koormusele.

Järvamaal on sellisteks teedeks erinevad lõigud Perila – Jäneda, Mäo - Tarbja - Eivere – Korba, Köisi – Koigi, Imavere – Kiigevere´ja Pilistvere – Kabala teedel. Lisainfo!

„Massipiirangute kehtestamine on hädavajalik, et vältida teede kahjustuste edasist arengut. On olnud juhuseid, kui tee on muutunud täielikult läbimatuks tiheda raskeveokite liikluse tõttu. Sellistel puhkudel on tee taastamine aeganõudev, kasutajatele koormav ja kulukas,“ selgitas hooldeosakonna juhataja Rainer Kuldmaa.

Tänaseks on kehtestatud massipiiranguid üle Eesti, suuremas mahus Lääne, Pärnu, Viljandi, Tartu, Valga ja Harju maakonnas. Kevadiste ilmade püsides tuleb lähinädalatel massipiirangutele kindlasti lisa.

Operatiivset infot kehtestatud massipiirangutest on võimalik saada Maanteeinfokeskuse lühinumbrilt 1510 või aadressilt http://tarktee.mnt.ee/. Selleks valida paremast ülanurgast „Massipiirangud“ ning klikkida lisainfo saamiseks veoauto ikoonidele. Massipiiranguga teelõigud on kaardil ära tähistatud paksu tumekollase joonega.

„Maanteeamet väljastab lube koormuspiirangutega teedel sõitmiseks vaid elutähtsa teenuse tagamiseks ja möödapääsmatute esmatarbekaupade vedude teostamiseks,“ sõnas Kuldmaa. „Kindlasti arvestame ka piirangu tsooni jäävate ettevõtetega ning koostöös kohaliku omavalitsuse ja firma omanikega leiame parimad lahendused.“

Eelpool nimetatud vedude teostajad peavad liikluskeelu alase loa saamiseks saatma taotluse e-postiga aadressile velub.info@mnt.ee. Vajaliku blanketi leiab Maanteeameti kodulehelt https://www.mnt.ee/et/ametist/blanketid liikluskorralduse blankettide juurest.

Maanteeamet jälgib olukorda riigiteedel tähelepanelikult ning kui teede kandevõime on taastunud, tühistatakse ka massipiirangud. Maanteeamet ootab liiklejatelt mõistvat suhtumist ja palub kehtestatud piirangutest kinni pidada.