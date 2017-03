Kommentaar Eesti jalgpalli liidust: Paide linnameeskonnal on olemas eestvedajad, kes näevad klubi tervikuna

Eesti jalgpalli liidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht tunnistas, et alaliidu poolt vaadates on väga oluline, et elujõulised klubid tegutseksid üle Eesti. „Regionaalne mõõde on üks meie tegutsemise aluspõhimõte. Oleme kõigi tippklubidega regulaarselt ühenduses ehk siis teame, mis on nende plaanid, aitame neid vajadusel nõu ja jõuga,” sõnas ta.

Paide linnameeskonna areng klubina on Uibolehe arvates jõudnud kohta, kus on olemas head eestvedajad, kes näevad klubi tervikuna - noortetöö, infrastruktuur, esindusmeeskond, suhe oma kogukonnaga ja kõik muu. „See on ülimalt oluline, nagu ka see, et paika on pandud järgmised olulised sammud, mida soovitakse ellu viia ehk siis liigutakse konkreetse plaani järgi,” lisas ta.

