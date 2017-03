Sügavrohelist 1930ndate taluhäärberit A. H. Tammsaare muusemis Vargamäel ei tunne külastaja lähiajal äragi: akende ees on kiled ning voodrist ja verandast pole suurt midagi alles. Põhjust muretseda on sihtasutuse juhataja Reelika Räime selgitusel siiski vähe, vastupidi: käimasolev remont hoopis pikendab eluiga Põhja-Tammsaare talu elumajal, mille on ehitanud kirjaniku vend.