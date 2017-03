Kolmapäeva hommikul keelitas päästeamet veekogude jääle mitte minema, sest soojad ilmad on oma töö teinud. «Väga erinevate temperatuuride ja oludega ilmad on kindlasti nii mere- kui ka siseveekogude jääd mõjutanud ning enam ei ole jääl ohutu. Palun ärge seadke ennast asjata ohtu,» on kirjas päästeameti Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Kristi Kaisi saadetud teates.