* Kuigi Koeru elanikud tegi ettepaneku võtta Rakke vallaga ühinemise lepingust välja punkt, mis puudutab uue omavalitsuse maakondlikku kuuluvust, ei nõustunud Koeru volikogu seda tegema.



* Statistikaameti andmetel oli Eesti keskmine brutopalk 2016. aastal 1146 eurot. Maakondadest küündisid sellise keskmiseni vaid Harjumaa ja Tartumaa. Järvamaa keskmine brutopalk oli 946 eurot.



* Veebruaris 10 852st tulu deklareerinud Järva maakonna inimesest taotles madalapalgalise toetust veidi üle 1300. Maksu- ja tolliameti Paide teenindusosakonna büroojuht Tiina Einstein sõnas, et enamik 10 852st veebruari jooksul tulu deklareerinud järvalasest tegi seda e-maksuameti/e-tolli kaudu, täpsemalt 10 722 inimest, ja paberkandjal vaid 130 inimest.



* Sügavrohelist 1930ndate taluhäärberit A. H. Tammsaare muusemis Vargamäel ei tunne külastaja lähiajal äragi: akende ees on kiled ning voodrist ja verandast pole suurt midagi alles.



* Olgu tegemist alko- või narkosõltuvusega, ainus pääsetee on muuta sõltlase mõtteviisi, usub aasta terviseedendaja, kohalikke tugirühmi vabatahtlikuna juhtiv Olesya Zdobnykh (31).



* Inimesed, kes saatsid eelmisel sügisel Paide linnameeskonna väljateenitud puhkusele, ei tunneks meeskonda enam äragi, sest 25 mängijast on 16 uued, neist järvalasi on kambas üks. Eelmisel aastal mängisid Paide linnameeskonnas järvalased Timo Lomp ja Lauri Varendi, aga sel hooajal nad suure tõenäosusega ei jätka. Varendi on küll nimekirjas ja tegi kaasa hooajaeelse ettevalmistuse, kuid mõlema puhul on peapõhjus igapäevatöö, mis ei lase pühenduda jalgpallile soovitud määral.



* Väikeettevõtjana Türil lillepoodi pidav Liivi Rehela ütleb, et nii kaua tehtud töö peab lihtsalt südamelähedane olema, sest siiani pole ühelgi aastal ostetud lilli nii palju, et saaks kasvõi puhkusereisile sõita. Lillepoodi hakkas Liivi Rehela pidama 1997. aasta 9. märtsist Türi turul aianduse ja mesinduse seltsi majas 12 ruutmeetril. Et Rehelatel oli aiandustalu, siis esmalt müüs ta omakasvatatud kartuli, kapsa, punapeedi kõrval ka natuke lilli. Nii koduaiast kui ka ostulilledest nelke ja roose.



* Eelmisel nädalavahetusel esitlesid Eesti Rahva Muuseumi juures tegutseva rahvarõivaste valmistajate kooli kaheaastase kursuse lõpetanud nõelasilmast tulnud komplekte. Teiste hulgas sai näha ka Järvamaa triibuseelikuid ja uhkeid käiseid.