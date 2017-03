Otseülekanne Paide linnameeskond - JK Narva Trans mängult

Paide Linnameeskonna petreener Vjatšeslav Zahovaiko ütles enne mängu, et meeskonna ees on esimene eksam. «Tahame saavutada positiivset lõpptulemust. Selleks peame tegema väga suure pingutuse ja ennast ületama. Tunneme kodupubliku ees suurt vastutust ja tahame pakkuda häid emotsioone, seega kutsun kõiki staadionile meile kaasa elama,» sõnas ta.

Meeskonna mängija Andre Frolov lisas, et suur töö ettevalmistuse näol on tehtud. «Oli väga kvaliteetne ja tugev periood. Nüüd on vaja see punktideks realiseerida ja hoog üles võtta. Paide hakkab tegusid tegema,» lubas ta.

