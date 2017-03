Paide kultuurikeskuse direktor Ülle Müller ütles, et naistepäeva eel on neil ikka olnud tavaks pakkuda linnarahvale mõnusas salongimiljöös kontserti ning pakkuda saabuva pidupäeva puhul kooki ja veini.

Selleks puhuks oli kammersaali kaetud linadega ümara lauad. Meeleolu oli pidulik, kuid samas õdus. Rahvast oli parasjagu, et laudade taga mõnus istuda oleks.

Seekordne kontsert kandis nime "Viva tango!", mis oli andekate noorte muusikute nägemus tangomaailmast. Muusiakat tegid Kaspar Uljas (bandoonium), Rene Laur (saksofon), Heigo Rosin (löökpillid) ja Mingo Rajandi (kontrabass).

Kaspar Uljas on Eesti ainus bandooniumimängija ansamblist Abraham's Cafe tuntud. Rene Laur ja Heigo Rosin on tuntust kogunud telekonkursil “Klassikatähed“ osalemisea ning Mingo Rajandi on kuum nii Eesti džässi maailmas. Nad esitasid muusikat kuulsatelt Argentina tangomeistritelt nagu Astor Piazzolla, Eduardo Rovira, “Dino“ Saluzzi, aga samuti uuema aja repertuaari.