Ringlusse jõuavad uue aastaarvuga käibemündid

Eesti Pank laskis vermida üheksa miljonit 1-sendist, neli miljonit 2-sendist, 4,55 miljonit 5-sendist ja 3,25 miljonit 20-sendist. Vermitud müntide koguväärtus on 1 047 500 eurot.

Eesti euromüntide kujundus on samasugune nagu seni ringluses olevatel müntidel, erandiks on vaid mündil olev aastaarv 2017. Mündid on vermitud Soome Rahapajas.

Uue aastaarvuga mündid jõuavad ringlusse alates 7. märtsist pankade vahendusel ja vastavalt nõudlusele. Ringlemata uusi münte saab soetada ka Eesti Panga muuseumipoest ja e-poest.

Lisaks emiteerib Eesti Pank teise poolaasta alguses uue 2-eurose mälestusmündi, mis on pühendatud Eesti iseseisvusele eelnenud sündmustele sada aastat tagasi. Mälestusmünte kavatsetakse Eestis välja anda 1,5 miljonit tükki.

4. aprillil lasevad Eesti Pank ja teised euroala keskpangad ringlusse uue kujunduse ja turvaelementidega 50-eurose.