* Kevad kruusateedel tähendab auke, treppis teelõike ja pikiroopaid. Ja seda, et teede algusse ilmuvad märgid, mis teatavad, kui rasked sõidukid seal üldse sõita tohivad. Koigi valla talunik, Kuriste talu peremees Eelar Sammler nii kehvas seisus kruusateed ei mäletagi. Sõitu autoga auklikul, kohati treppis ja pikiroobastes Köisi–Koigi maanteel peab ta parajaks katsumuseks. «Piimaauto käib meil iga päev, ei teagi, kaua see läbi saab,» sõnas ta.

Sammler ei usu ka, et lähema paari kuu jooksul olukord oluliselt paraneks. «Mida rohkem märga, seda pehmemaks need muutuvad,» sõnas ta.



* Sel ajal kui Põltsamaal jäi esialgu sinna kerkima pidanud 7,8 miljonit eurot maksva rapsitehase ehituslubade taotlus venima, suutis Imavere vallavalitsus kõik asjad korda ajada selleks, et ettevõtja võiks kasvõi hommepäev kopa maasse lüüa.



* Kui tavaliselt teevad kauplused superkäibeid talviti detsembris ja suvel jaanipäeva eel, mil eestlaste toidukorvi rändab peamiselt toidukraam, siis lillekaupluste müüginumbrid sõidavad lakke homme, rahvusvahelisel naistepäeval. Türi lillekaupluse Laanelill omanik Ege Žukov sõnas, et naistepäevaks mõeldud lillekoormad on Eesti ladudesse juba jõudnud, tema käis lilledel pealinnas järel pühapäeval ning eile-täna kuluski aeg nende sättimisele ja puhastamisele. Žukov on täheldanud, et aja edenedes kipuvad tähtpäevadel šokolaadikarbid ja tordid lilli välja sööma ehk lillekimbu asemel üllatatakse kallimat hoopis magusaga.



* Seni Suur-Aia tänavas olnud politsei- ja piirivalveameti Paide teeninduspunkt tegutseb eilsest Tallinna tänavas asuvas politseimajas. Teeninduspunkt avas uksed hommikul kell üheksa, kuid juba enne oli politseimaja ees näha ootavaid inimesi. Esimese pooltunni jooksul käis neid teeninduspunkti uutes ruumidest läbi julgelt paarteist.



* Laupäeval Paides peetud Eesti sudokute lahendamise meistrivõistlustel ei saanud keegi vastu elvalasele Tiit Vungile, kes võidutses seitsmendat korda ja läheb oktoobris Indiasse kaitsma oma eelmise aasta maailmameistritiitlit.



* Kui inimesed laupäeval kella 13ks Paide kunstmurustaadionile kogunesid, ei osanud nad oodata, et kaks tundi hiljem kuulevad nad lõpuvilet, mis kinnitab Paide linnameeskond on kaotanud hooaja avamängu Narva Transile 1 : 5.